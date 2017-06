CDP punta sul turismo: rilevati cinque resort

(Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti scommette sul turismo del Bel Paese.

Il Gruppo, nell’ambito del Piano Industriale 2020, ha acquisito 5 resort in primarie località turistiche italiane, per un investimento totale pari a 92 milioni di euro, avviando l’operatività del FIT, il Fondo Investimenti per Turismo gestito da CDP Investimenti Sgr.

Nel dettaglio, sono state rilevate da Hotelturiste strutture di Marina di Pisticci (MT) e Marina di Sibari (CS), da Valtur le strutture di Marina di Ostuni (BR), Marilleva (TN) e Pila (AO), per un totale di 1.550 stanze.

I lavori di modernizzazione degli immobili, precisa CDP, dovrebbero ammontare a circa 27 milioni di euro.

Inoltre l’Istituzione finanziaria ha incrementato di ulteriori 150 milioni di euro la dotazione di tale Fondo per future iniziative e promosso due progetti di valorizzazione che prevedono la trasformazione in hotel dell’ex Ospedale a mare al Lido di Venezia e dell’ex Colonia marina di Celle Ligure.