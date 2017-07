Cautela pre BCE. Mercati ingessati

(Teleborsa) – Partenza prudente per le principali borse europee con volumi di scambio sempre più estivi. La giornata è povera sul fronte macroeconomico, mentre il focus degli investitori resta concentrato sulla riunione della BCE, domani. Nello stesso giorno, anche la Banca centrale del Giappone annuncerà le sue decisioni in materia di politica monetaria, attesa invariata, ma con un taglio alle previsioni sull’inflazione.

Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,153. L’Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.239,9 dollari l’oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,54%.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota 170 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,20%.

Tra i mercati del Vecchio Continente senza slancio Francoforte, +0,15% mentre Londra si ferma sulla parità. Andamento cauto anche per Parigi, che mostra una performance pari a +0,2%. Poco mosso il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 21.395 punti.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, denaro su STMicroelectronics, che registra un rialzo dell’1,91% in scia ai buoni dati trimestrali del gruppo olandese dei semiconduttori Asml.

Bilancio decisamente positivo per CNH Industrial, che vanta un progresso dell’1,45%. Buona performance per Exor, che cresce dell’1,39%.

Nel lusso, denaro su Moncler, che avanza dello 0,89%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Saipem, -1,28%, penalizzata dal nuovo calo del petrolio.

Tra le utilities, sottotono A2A che mostra una limatura dello 0,91%.

Sul completo, in frazionale rialzo i titoli Astm +0,75% e Sias +0,63% grazie ai piani industriali al 2021 diffusi prima dell’avvio del mercato.