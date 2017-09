Cattolica, offerta per partnership di bancassicurazione con il Banco BPM

(Teleborsa) – Cattolica Assicurazioni invierà un’offerta vincolante per una partnership di bancassicurazione con il Banco BPM.

Lo comunica la società in una nota, precisando che l’offerta vincolante è relativa all’acquisto di una partecipazione di maggioranza in

Popolare Vitae in Avipop Assicurazioni e alla sottoscrizione di un accordo di distribuzione di prodotti assicurativi nel Ramo Vita e nel Ramo Danni.