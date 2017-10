Cattolica Assicurazioni, Warren Bufett diventa il principale azionista

(Teleborsa) – Apre in rally Cattolica Assicurazioni con il titolo che fa un balzo a due cifre del 17,10% a 8,56 euro per azione.

Ad accendere l’interesse degli investitori la notizia che Berkshire Hathaway del finanziere Warren Buffett ha rilevato il 9,047% di Cattolica da Banca Popolare di Vicenza. Il corrispettivo per la vendita delle azioni è di 7,35 euro per azione, per un controvalore complessivo di 115,89 milioni di euro. Con la mossa Buffett diventa il principale azionista del gruppo assicurativo,

Warren Buffett, considerato un vero guru dei mercati dà così una grande visibilità a Cattolica con quei 116 milioni di euro investiti sulla compagnia assicurativa che potrebbero trasformarsi in oro.