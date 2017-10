Catalogna, Fitch minaccia di tagliare il rating

(Teleborsa) – Le mire indipendentiste della Catalogna potrebbero avere ripercussioni negative sul rating della Regione iberica.

Fitch lo ha infatti posto in credit watch negativo, il che sta ad indicare un possibile taglio del giudizio sul merito creditizio catalano nel caso in cui si verificassero alcune condizioni.

Questa decisione, ha spiegato Fitch in una nota, è stata causata delle tensioni con Madrid sull’indipendenza della Regione che “potrebbero peggiorare nel breve periodo” e portare a eventi “imprevedibili” come possibili impatti sui “fondi di liquidità” cui la Catalogna fa ricorso per finanziarsi.