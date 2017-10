Catalogna, Abertis sposta la sede a Madrid

(Teleborsa) – Come da copione, anche il gestore autostradale spagnolo Abertis ha deciso di spostare la propria sede sociale da Barcellona e Madrid.

Lo ha deciso all’unanimità il CdA del gruppo secondo cui il trasferimento avviene “a causa della insicurezza giuridica generata dall’attuale situazione politica in Catalogna”. La decisione “è stata presa per mantenere le normali operazioni e per proteggere gli interessi generali della società”.

Intanto, in mattinata, è giunto il via libera della Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) all’offerta pubblica di acquisto e/o scambio volontaria sul totale del capitale del Gruppo iberico annunciata lo scorso 15 maggio.

Atlantia pagherà 16,50 per ogni azione Abertis.