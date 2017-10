Casta Diva si aggiudica tre premi al Best Event Awards 2017

(Teleborsa) – Casta Diva Group, multinazionale attiva nel settore della comunicazione, comunica la fusione di BN Eventi Milano in Egg Events Milano e la trasformazione di quest’ultima in CASTA DIVA EVENTS.

La nuova realtà è stata presentata nell’ambito della 14ª edizione del BEA – Best Event Awards, la prima manifestazione in Italia dedicata alla Event Industry, che ha premiato il Gruppo con 3 prestigiosi riconoscimenti: Best Event Ambassador, riconoscimento assegnato alla personalità che meglio ha saputo promuovere il valore culturale ed economico degli eventi presso l’opinione pubblica e le Istituzioni, conferito a Luca Oddo e Andrea De Micheli; Primo premio come Miglior evento musicale per JazzMi, il festival organizzato con Ponderosa e Teatro dell’Arte che dal 4 al 15 novembre 2016 ha animato Milano con oltre 120 eventi; Terzo Premio come Miglior Convention per l’evento Coca-Cola realizzato in collaborazione con CWT Meetings & Events.

I verbali di assemblea relativi al progetto di fusione di BN Eventi Srl Milano (controllata al 100% da Egg Events Srl

Milano) in Egg Events Srl Milano (a sua volta controllata al 77,79% da Casta Diva Group SpA), sono stati sottoscritti

e notarizzati questa settimana, con efficacia nei confronti dei terzi dal 2 novembre 2017. Gli effetti civilistici e fiscali

saranno retrodatati al 1 gennaio 2017. L’operazione ha l’obiettivo di concentrare in capo a Casta Diva Events le

attività attualmente svolte dalla controllata razionalizzando altresì in questo modo la struttura societaria del gruppo.