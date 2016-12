Casa Bianca su PIL, economia cresciuta dell’11,6% da picco pre-crisi 2007

(Teleborsa) – Il dato finale sul PIL del terzo trimestre ha mostrato un’economia in forte espansione al passo più rapido degli ultimi due anni. Una crescita dell’11,6% rispetto al picco pre crisi del 2007, fa notare la Casa Bianca commentando i dati rilasciati oggi dal Governo statunitense.

“I redditi stanno salendo, le finanze delle famiglie sono migliorate e, i livelli alti della fiducia dei consumatori, hanno sostenuto una crescita robusta delle spese durante la ripresa”, ha detto Jason Furman, presidente del Council of Economic Advisers della Casa Bianca.



Per il consigliere economico del presidente uscente Barack Obama, “la crescita economica ha fatto i conti con una serie di venti contrari come la contrazione delle spese statali e dei governi locali, una crescita estera debole e gli effetti demografici di una popolazione americana che invecchia”.

Secondo Furman “c’è lavoro da fare per rafforzare ulteriormente la crescita e assicurare che sia ampiamente condivisa” a beneficio di tutti gli americani.