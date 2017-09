Casa Bianca, Cohn: “taglio tasse finanziato dalla crescita del PIL”

(Teleborsa) – I tagli delle tasse annunciati dal Presidente Donald Trump saranno pagati interamente grazie alla crescita economica degli Stati Uniti. E’ quanto affermato dal consigliere economico della Casa Bianca Gary Cohn.

In una intervista a CNBC , Cohn ha spiagato che che il taglio delle aliquote per le aziende dal 35% dal 20% e la minore pressione fiscale per le persone e le altre misure “porteranno il PIL ancora più in alto.

Questi provvedimenti renderanno gli States più competitivi per lo sviluppo a livello mondiale, che a sua volta si ripercuoterà sulla crescita della produttività, dei salari e dell’occupazione”, ha spiegato Cohn