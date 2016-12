Capodanno in montagna? Capri quest’anno tira di più, prezzi alloggi al top

(Teleborsa) – Nonostante la crisi, c’è chi per Capodanno non baderà a spese e ha deciso di alloggiare nelle più famose mete italiane, dove i prezzi già mostrano una tendenza al rincaro per effetto della maggiore offerta. Quest’anno però emerge qualche tendenza inconsueta, dato che il maggior aumento non si registra nelle tradizionali mete montane bensì al mare.

Il portale CaseVacanza.it ha analizzato i prezzi medi per notte richiesti a San Silvestro nelle città turistiche del nostro paese, scoprendo che in cima alla classifica delle destinazioni più costose non vi è una località montana, ma Capri: qui l’affitto costerà, in media, 113 euro per notte a persona. Un appartamento “tipo”, affittato da quattro persone per 2 notti, costerà circa 900 euro.

Più tradizionale per un San Silvestro decisamente high cost è la seconda posizione: a Cortina d’Ampezzo l’affitto di una casa vacanza richiederà mediamente una spesa di 111 euro a persona per notte. Il terzo posto è riservato ad una delle località più rinomate delle Dolomiti: a Selva di Val Gardena l’affitto di una casa vacanza costa 92 euro per persona a notte, che si traducono in una spesa media di 735 euro per 2 notti con quattro persone. Sempre in provincia di Bolzano c’è Ortisei (570 euro un soggiorno minimo).

Tra il mare e la montagna, non poteva mancare il lago, quello di Garda in primis, tra le destinazioni più costose: quarta località in classifica è Toscolano-Maderno (86 euro per notte a persona); rimanendo in provincia di Brescia c’è Temù – alta Val Camonica, vicinissima alle piste di Ponte di Legno – che occupa la posizione numero otto, con 75 euro. Anche la nona, la decima e la dodicesima posizione sono occupate da altre località della provincia di Sondrio: sono Valdidentro (con un prezzo di 73 euro per notte a persona), Bormio e Livigno (72 euro per entrambe).