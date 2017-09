Capita a picco dopo il profit warning

(Teleborsa) – Pressione su Capita, che perde terreno in una piazza londinese poco sopra la parità, mostrando una discesa del 4,27%.

La società di servizi inglese ha emesso un profit warning a seguito dell’adozione della nuova metodologia contabile IFRS 15. Questi cambiamenti saranno visibili già nei risultati del primo semestre, che la compagnia si aspetta comunque in linea con quelli degli ultimi 6 mesi del 2016.

Lo studio del titolo presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 594,8 centesimi di sterlina (GBX). In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 635,8. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 573,2.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)