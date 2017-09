Cancellazioni Ryanair, O’Leary a Roma e Milano

(Teleborsa) – Il caso delle cancellazioni decise da Ryanair fino al 31 ottobre per una media di 40-50 voli al giorno (il 2% del 2500 voli operati quotidianamente all’interno del network della compagnia aerea irlandese) tiene banco anche in sede parlamentare, dopo l’interrogazione preannunciata da Michele Anzaldi, componente della commissione trasporti della camera, al ministro delle infrastrutture e trasporti, Graziano del Rio, in cui chiede a lei anche di intervenire immediatamente per imporre alla compagnia irlandese la ripetizione di tutti i passeggeri coinvolti, su voli di altre compagnie.

Ryanair, in un comunicato, ha spiegato la necessità di adeguarsi al nuovo calendario imposto dalla Irish Aviation Authority che fissa la partenza dell’anno operativo il 1° gennaio e non più il 1° aprile. Ciò, ha mandato in crisi il sistema di programmazione delle ferie dei piloti. La stessa compagnia spiega che la decisione di cancellare i voli è stata assunta per migliorare il tasso di puntualità (fiore all’occhiello di Ryanair) sceso dal 90 a meno dell’80% nelle prime due settimane di settembre, in particolare a causa degli scioperi dei controllori di volo francesi.

La compagnia sta offrendo ai passeggeri, avvisati con un anticipo dalle 72 alle 24 ore, la riprenotazione sui propri voli o il rimborso. Tuttavia, come sottolineano molti passeggeri, le riprenotazioni non sempre sono possibili in tempi brevi e in molti si dicono costretti a scegliere opzioni alternative a seconda della distanza della destinazione.

La flotta Ryanair è composta da 400 velivoli, tutti Boeing 737-800 da 189 posti. In corsa per le offerte che riguardano Alitalia, Ryanair deve si ritrova ad affrontare una fase critica di gestione operativa, finora ineccepibile. Se ne parlerà sicuramente martedì 19 ottobre quando Michael O’Leary, CEO di Ryanair, incontrerà la stampa italiana, prima a Roma e poi a Malpensa, per la presentazione della programmazione summer 2018.