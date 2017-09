Cancellazioni Ryanair, arriva anche l’avvertimento del Garante degli scioperi

(Teleborsa) – Ryanair finisce anche nel mirino del Garante per gli scioperi, dopo il procedimento aperto dall’Antitrust, a causa della questione delle cancellazioni di voli connessi alle ferie inaspettate dei suoi piloti.

Il Garante, citando le cancellazioni di voli della compagnia low cost irlandese e gli scioperi programmati per ottobre, ha chiamato in causa l’articolo della legge sugli scioperi che obbliga il settore del trasporto aereo, in caso di scioperi, a garantire i voli essenziali.

E così facendo ha sollecitato l’Autorità di regolazione dei Trasporti (ART) e l’ENAC a chiarire come intendano comportarsi ed ha ricordato a Ryanair che è anch’essa soggetta a tale normativa, operando anche in Italia, e che la mancata garanzia delle prestazioni indispensabili comporterebbe una sanzione pecuniaria.