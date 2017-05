(Teleborsa) – Il Direttore generale Rai Antonio Campo Dall’Orto dalle 15 al MEF a colloquio con il Ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan per rimettere il mandato. In ogni caso il Dg dovrebbe restare al timone dell’Azienda per il tempo necessario al completamento degli adempimenti urgenti, in primo luogo la deroga per la retribuzione degli artisti più importanti al tetto stipendi di 240 mila euro.

