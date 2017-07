Campbell Soup rileva per 700 milioni le zuppe bio di Pacific Foods

(Teleborsa) – Si muove al rialzo il titolo Campbell Soup, che scambia in salita dello 0,23%.

La società americana, nota per le sue zuppe e minestre in lattina, ha reso noto l’intenzione di rilevare Pacific Foods per 700 milioni di dollari in contanti.



Analizzando lo scenario di Campbell Soup si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 51,57 dollari USA. Prima resistenza a 52,06. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 51,34.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)