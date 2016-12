(Teleborsa) – Campari ha siglato un accordo per la cessione dei vini Lapostolle in Cile per 30 milioni di euro, che corrisponde a un multiplo storico pari a 16,23 volte l’Ebitda.

L’operazione, spiega una nota, dovrebbe chiudersi entro due mesi.

“Con questa operazione il Gruppo Campari conferma il suo impegno a uscire completamente dal business dei vini fermi”, ha spiegato la società.