Campari vende i brand Carolans e Irish Mist

(Teleborsa) – Il Gruppo Campari sigla accordo per la cessione dei brand Carolans e Irish Mist a Heaven Hill Brands, tramite la vendita del 100% del capitale sociale della società interamente controllata TJ Carolan & Son Ltd.

Il corrispettivo dell’operazione (Enterprise Value) è pari a 165 milioni di dollari (141,7 milioni di euro) in assenza di cassa o debito finanziario e salvi i consueti meccanismi di aggiustamento prezzo. Il business ceduto comprende i marchi Carolans Irish Cream e Irish Mist (Irish Mist Liqueur e Irish Mist Whiskey), il magazzino e asset produttivi.

Nell’anno fiscale terminante il 31 dicembre 2016 Carolans e Irish Mist hanno registrato vendite nette totali pari a 34 milioni di euro e un margine di contribuzione (margine lordo dopo le spese per pubblicità e promozioni) pari a 16,3 milioni. Le vendite dei brand rappresentano circa il 2% delle vendite totali di Gruppo Campari nell’anno 2016. Gli stati Uniti sono il mercato principale per i brand, con un peso pari al 70% delle vendite nell’anno 2016. Il controvalore totale dell’operazione corrisponde a un multiplo di circa 9 volte il margine di contribuzione. Il closing dell’operazione è previsto in data 1° agosto 2017.

Nell’ambito della transazione e con efficacia a partire dalla data del closing, Gruppo Campari e Heaven Hill Brands hanno stipulato un accordo di distribuzione esclusivo pluriennale, in base al quale Gruppo Campari continuerà a distribuire Carolans e Irish Mist nei mercati internazionali al di fuori degli Stati Uniti.