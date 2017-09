Campari non si scalda con rumor cessione soft drinks

(Teleborsa) – Giornata incolore per Campari, che scambia sui valori della vigilia, a dispetto dei rumors che parlano della possibile vendita della divisione soft drinks.

Stando alle voci che circolano in questi giorni, il gruppo sarebbe propenso a disfarsi di marchi come Lemonsoda e Oransoda per meno di 100 milioni di euro, ma aiuterebbe la società a focalizzarsi più sul core business, a giudizio degli esperti.

Il quadro tecnico di Campari suggerisce un’estensione della linea ribassista verso il pavimento a 6,072 Euro con tetto rappresentato dall’area 6,122. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 6,038.

