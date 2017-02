Campari chiude il 2016 con la redditività in crescita

(Teleborsa) – Campari ha chiuso l’esercizio 2016 con un utile netto in calo del 5,2% a 166,3 milioni di euro, ma al netto delle rettifiche l’utile è in crescita del 7% a 198,6 milioni di euro. Le rettifiche dovute a costi di transazione, oneri di ristrutturazione e oneri finanziari non ricorrenti sono pari a circa 57,8 milioni.

Le vendite sono in aumento del 4,2% a 1,726 miliardi (+4,7% la crescita organica). L’EBITDA rettificato evidenzia una crescita del 6,6% a 405,3 milioni (variazione organica +4,4%), mentre l’EBIT rettificato aumenta del 6% a 352,5 milioni (variazione organica +3,6%).

L’indebitamento finanziario netto si attesta a 1.199,5 milioni al 31 dicembre 2016 ( 825,8 milioni al 31 dicembre 2015), a seguito del pagamento del dividendo pari a 52,1 milioni e dell’acquisizione di Grand Marnier (584,1 milion al netto dei proventi dalle cessioni di business), grazie alla forte generazione di cassa (+21,6%).

Sarà proposto un dividendo annuale per l’esercizio 2016 di 0,045 per azione, invariato rispetto al dividendo distribuito l’anno precedente.

Il titolo Campari oggi in Borsa sta cedendo circa l’1,6%.