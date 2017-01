Cambi, l’euro ripiega dai massimi

(Teleborsa) – L’euro si prende una pausa oggi sul mercato, dopo due giornate molto positive. La moneta unica scambia infatti sul dollaro in ribasso dello 0,16% a 1,0589 USD, dopo aver toccato i primi di gennaio minimi di 1,034 USD.

La rimonta della valuta di Eurolandia è iniziata due giorni fa, sull’uscita dei dati sull’inflazione europea, che si conferma in accelerazione, prospettando un possibile ritiro degli stimoli della BCE.

Anche i verbali del FOMC sono stati letti in modo ottimistico dagli operatori del Forex, che non credono in un’accelerazione della tempistica del rialzo dei tassi USA.