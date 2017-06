Caltagirone Editore nomina advisor Leonardo & Co per OPA Chiara Finanziaria

(Teleborsa) – Il CdA di Caltagirone Editore ha nominato quale advisor Leonardo & Co. in relazione all’offerta pubblica di acquisto volontaria lanciata da Chiara Finanziaria.

L’Offerta era stata annunciata un paio di settimane fa dalla società veicolo della famiglia Caltagirone sulla totalità delle azioni, dedotte quelle detenute direttamente o indirettamente da Francesco Gaetano Caltagirone, Francesco Caltagirone, Alessandro Caltagirone e Azzurra Caltagirone, ed è finalizzata al delisting della compagnia editoriale.

Leonardo & Co. avrà il compito di fornire al consiglio di amministrazione un parere in merito alla congruità, dal punto di vista finanziario, dell’offerta in questione. Gli amministratori indipendenti della società, per le stesse finalità, hanno determinato di conferire a Enrico Laghi analogo incarico.