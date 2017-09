Cagliari verso i 4 milioni di passeggeri annui

(Teleborsa) – Miglior risultato di sempre per l’Aeroporto di Cagliari: il mese di agosto ha fatto registrare 548.514 passeggeri tra arrivi e partenze, nuovo record storico che bissa il successo ottenuto a luglio con 537.045. È la prima volta che il “Mario Mameli” vede il transito di quasi 1 milione e 100.000 passeggeri nei due mesi più caldi dell’estate.

Il picco massimo di viaggiatori è stato raggiunto nella giornata del 19 agosto, con 23.069 transiti nello scalo aereo cagliaritano. Nel mese del record, in evidenza il trend positivo di Ferragosto: dall’11 al 20 agosto i passeggeri sono stati in totale 182.208, per una crescita del 12,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In doppia cifra anche l’incremento dei posti offerti (+14,3%) e dei movimenti degli aeromobili (+13%).

“La perfomance ampiamente positiva del mese di agosto – ha dichiarato il presidente SOGAER Gabor Pinna – è dovuta soprattutto alla crescita dei passeggeri internazionali che sono stati 155.310, ovvero il 48,7% in più rispetto al 2016. Il volume dei viaggiatori sulle rotte nazionali, arrivato in agosto a quota 393.204, è invece salito del 3,1%”. L’obiettivo dello scalo cagliaritano è il superamento della soglia dei 4 milioni di passeggeri annui. Sono 36 le compagnie aeree che operano al “Mario Mameli” durante la stagione estiva 2017, con un ventaglio di 78 destinazioni, di cui 55 internazionali distribuite su 19 Paesi.