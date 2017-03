Cagliari Elmas: nuove tariffe per diritti aeroportuali. ART risolve controversia

(Teleborsa) – Risolta da ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti) controversia Aeroporto Cagliari Elmas-Organizzazioni del trasporto aereo su diritti aeroportuali. Il procedimento che ha visto coinvolti il gestore dello scalo sardo SOGAER su istanza delle organizzazioni Assaereo, IATA, IBAR oltre che, in un secondo momento della compagnia Ryanair, era stato avviato lo scorso 12 agosto, dopo il mancato accordo appunto con SOGAER al termine della obbligatoria fase di consultazione iniziata 90 giorni prima, il precedente 12 maggio. La controversia ha riguardato la revisione dei costi dei diritti aeroportuali per il periodo 2016-2019.

Il nuovo livello tariffario, che entrerà in vigore il prossimo 15 maggio 2017 e contemplerà adeguate forme di conguaglio per gli importi già corrisposti dal 1° ottobre 2016, è tra l’altro orientato alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard di servizio reso.

Quello di Cagliari Elmas, primo scalo aereo della Sardegna, è il primo caso di risoluzione da parte del Consiglio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti di una controversia insorta fra vettori e gestore sulla determinazione dei diritti aeroportuali, realizzata con il più ampio coinvolgimento e partecipazione dei soggetti ricorrenti.

Fino ad oggi, i procedimenti di revisione dei diritti aeroportuali avviati secondo i Modelli dell’Autorità hanno riguardato 14 società di gestione, per complessivi 17 aeroporti. Le 10 revisioni fin qui concluse hanno richiesto un tempo medio di soli 95 giorni.

La maggiore velocità di revisione dei diritti aeroportuali ha assicurato, tra l’altro, un quadro di maggiori certezze ai piani d’investimento degli aeroporti e delle compagnie aeree; inoltre, la determinazione negoziata dei diritti aeroportuali tra gestori e vettori ha reso possibile l’introduzione di nuovi accordi tra le parti sui livelli di servizio (SLA, “Service Level Agreement”), favorendo l’efficienza gestionale dei sistemi aeroportuali.

L’Autorità di Regolazione dei Trasporti, istituita il 6 dicembre 2011 e nominata il 9 agosto 2013 ha sede a Torino dal 17 settembre 2013. Autorità amministrativa indipendente, è composta dal Presidente e da due componenti che durano in carica sette anni, non rinnovabili. E’ organo collegiale nominato con Decreto del Presidente della Repubblica previa decisione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente, avuto parere favorevole di almeno i due terzi delle competenti Commissioni parlamentari.

Presidente è Andrea Camanzi, mentre i 2 componenti sono Barbara Marinali e Mario Valducci.

L’ART si occupa appunto della regolazione nel settore dei trasporti, dell’accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori. Tra i suoi compiti rientrano anche la definizione dei livelli di qualità dei servizi di trasporto e dei contenuti minimi dei diritti che gli utenti possono rivendicare nei confronti dei gestori. L’Autorità riferisce annualmente alla Camere.