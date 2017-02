“Caffè Guglielmo” sbarca in Cina: a Qingdao la prima caffetteria

(Teleborsa) – Un’azienda del Sud Italia che si fa largo in estremo oriente. Dopo i dieci punti vendita già aperti in Corea del Sud, Caffè Guglielmo prosegue sulla rotta del mercato del far east e sbarca in Cina. A Qingdao, città di 9 milioni di abitanti nel nord-est cinese, è stata infatti inaugurata la prima caffetteria del Paese a marchio Guglielmo. Una presenza di fondamentale importanza nell’ottica dello sviluppo del mercato estero che l’azienda calabrese sta portando avanti da ormai da diversi anni.

Qingdao è una pittoresca città costiera che si trova sulla punta meridionale della penisola di Shandong della Cina, situato nella

baia di JiaoZhou si affaccia sul Mar Giallo. Qingdao, è anche una località di villeggiatura ben nota in Cina, soprattutto per la sua architettura europea e attraente paesaggio costiero.

Daniele Rossi, nipote di Guglielmo Papaleo fondatore nel 1943 della Caffè Guglielmo e ora alla guida dell’azienda, ha fatto tappa a Qingdao per visitare i locali e osservare da vicino il concept design del nuovo punto vendita cinese. La caffetteria fa da vedetta all’ingresso principale del Lion Mall, uno dei più importanti centri commerciali della città. L’arredamento, che abbraccia la storia ultra settantennale di Guglielmo e la modernità di un’azienda che crede nell’innovazione e nella sperimentazione costante, fa da cornice ad un ambiente familiare dove gustare un ottimo caffè Guglielmo.

“Oggi a Qingdao ho visto dei colori familiari, ho visto un sogno – dice Daniele Rossi, Consigliere delegato e proprietario della Guglielmo Spa – un piccolo sogno ma pieno di emozioni. Oggi in Cina nella nuova caffetteria Guglielmo ho visto lo sguardo di mio nonno. E mi sono emozionato anch’io”.

“Il progetto export di Caffè Guglielmo – ha aggiunto – è un impegno preciso che, in team con Roberto Volpi e Matteo Tubertini, porteremo avanti con determinazione e convinzione. A Shanghai, dove sono andato prima di recarmi a Qingdao, ho avuto modo di incontrare potenziali distributori interessati ai nostri prodotti e al made in Italy e i primi contatti sono stati decisamente incoraggianti».

Nella capitale economica della Repubblica Popolare Cinese, Daniele Rossi ha appunto incontrato Erik Li, Zhao Yuning, Libin Zhen e Tony Lam, tutti manager di importanti società di importazione e distribuzione nel mercato cinese a cui ha presentato anche il profilo e le potenzialità delle aziende associate a Confindustria Catanzaro, di cui Daniele Rossi è Presidente, e che potrebbero ben inserirsi nei circuiti dell’import verso la Cina.