Caduta verticale per Kraft Heinz a Wall Street

(Teleborsa) – Aggressivo ribasso per The Kraft Heinz, che passa di mano in perdita del 4,38%.

Il titolo del gigante dell’industria viene penalizzato dai numeri sulle vendite trimestrali che sono calate del 3,8% nel quarto trimeste. Sul risultato ha pesato la debole domanda negli Stati Uniti e la forza del dollaro.

La tendenza di breve di The Kraft Heinz è in rafforzamento con area di resistenza vista a 89,18 dollari USA, mentre il supporto più immediato si intravede a 85,69. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 92,67.

