Buzzi Unicem, utili e redditività in crescita nel 2016

(Teleborsa) – Buzzi Unicem chiude l’esercizio 2016 con una crescita dell’utile netto del 16% A 148,7 milioni di euro. Sarà proposto all’assemblea un dividendo di 10 centesimi per azione ordinaria e di risparmio (7,5 centesimi nel 2015 per entrambe le categorie).

Performance in linea per la redditività, con un EBITDA in aumento del 16,4% a 551 milioni (+77 milioni) ed un risultato operativo di 348 milioni (+84 milioni), che beneficiano del decisivo progresso realizzato negli Stati Uniti, del generale miglioramento del clima economico, della costante attenzione all’efficienza gestionale e dell’andamento favorevole dei costi energetici.La crescita è stata realizzata a dispetto della sostanziale stabilità del fatturato (+0,3% a 2,66 miliardi).

Indebitamento netto pari a 942 milioni (-88 milioni), dopo investimenti per 236 milioni, di cui 77 milioni per progetti di espansione.