Buzzi sovraperforma il mercato, HSBC alza il target price

(Teleborsa) – Punta con decisione al rialzo la performance della società attiva nel settore del cemento, con una variazione percentuale dell’1,42%.

Driver principale del rialzo è la raccomandazione a “buy” fissata dagli analisti di HSBC che hanno ritoccato all’insù il prezzo obiettivo a 31 euro dai 28 precedenti. Il titolo, attualmente, quota a 24,33 euro.

Lo status tecnico di Buzzi Unicem è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 24,47 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 24,13. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 24,81.

