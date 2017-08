Buzzi replica all’Antitrust: “Accuse infondate. Agito nel pieno rispetto normativa”

(Teleborsa) – “Gli addebiti mossi dall’Autorità sono infondati sia in punto di fatto sia in punto di diritto e Buzzi è fermamente convinta di aver agito nel pieno rispetto della normativa a tutela della concorrenza, che rappresenta per il gruppo una priorità imprescindibile. Di conseguenza, intendiamo impugnare la decisione nelle sedi competenti, per dimostrare l’inesistenza dei profili anti-concorrenziali ipotizzati nei nostri confronti”.

Così Buzzi Unicem replica all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Autorità) che ha reso nota la decisione finale relativa al procedimento instaurato nei confronti della società e di altre imprese attive nel mercato del cemento e riguardante l’esistenza di una presunta intesa restrittiva della concorrenza.