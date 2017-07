Busitalia Fast punta a diventare player europeo, nuovi collegamenti entro fine 2017

(Teleborsa) – Busitalia Fast, punta a diventare un player europeo nei servizi bus long haul, in un mercato altamente competitivo e dinamico. Il nuovo servizio lunga percorrenza bus del Gruppo FS Italiane nel mercato nazionale e internazionale, ha segnato negli ultimi mesi un incremento del 20% di passeggeri trasportati ed entro fine 2017 attiverà nuovi collegamenti nel Nord Italia.

Ogni giorno collegamenti con 15 regioni italiane e oltre 90 città fra Italia e Germania effettuati con una flotta di 60 autobus di ultima generazione (anzianità media tre anni).

L’acquisto dei biglietti Busitalia Fast (fsbusitaliafast.it) da oggi è più facile e veloce con un’area dedicata sul sito trenitalia.com, grazie all’integrazione delle due piattaforme digitali. Tariffe smart price dedicate ai clienti che scelgono la mobilità collettiva o condivisa invece dell’auto privata – giovani, studenti e donne – e ai viaggiatori che non hanno problemi di tempo e/o ampia capacità di spesa.

“La corta percorrenza la stiamo sviluppando moltissimo. Busitalia, sulla parte del mercato regolato è passata da 70 milioni di fatturato nel 2011 a 450 milioni del 2017. Stiamo continuando a crescere. Stiamo andando avanti, il nostro piano industriale prevede di arrivare su tpl gomme in Italia a 1 miliardo e 800 milioni di euro di fatturato quindi è chiaro che dentro questo ci possono stare, come ho detto più volte, i servizi urbani delle grandi città compresa Roma il giorno in cui decideranno di fare una gara per il servizio”. Così Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS italiane ai giornalisti durante la conferenza di presentazione di Busitalia Fast a Roma Tiburtina sulla questione relativa ai trasporti di corta percorrenza”.

Hanno partecipato all’evento anche Giuseppe Catalano della Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Andrea Camanzi, Presidente dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, Stefano Rossi Amministratore Delegato di Busitalia e Mariella De Florio Amministratore Delegato di Busitalia Simet.