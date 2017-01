Business, Customer Experience e Digitale sempre più per easyJet

(Teleborsa) – easyJet guida il proprio successo puntando su Business, Customer Experience e Digital Innovation. La Compagnia ha quindi deciso di ristrutturare il team intorno a queste aree chiave, promuovendo Ian Cairns nel ruolo appena creato di Director of Customer e James Millett per la nuova combinazione Director of Digital and Marketing. Una parte fondamentale del nuovo ruolo di Ian includerà la responsabilità di portare avanti la strategia di business, nonché assumere la responsabilità di tutti i customer contact della compagnia aerea compresi i contact centres.

Tutte le attività digitali e di marketing saranno riunite sotto la guida di James Milllett, ora Digital & Marketing Director. La leadership digitale è una delle chiavi di easyJet, con più di 350 milioni di visite a easyJet.com negli ultimi 12 mesi e più di 17 milioni di download dell’app easyJet. Il numero di prenotazioni effettuate attraverso i dispositivi mobili continua a crescere e attualmente è al 20%.

Peter Duffy, Chief Commercial Officer, ha commentato: “Guidare il progresso con il Business, il Customer Service e il Digitale è fondamentale per il successo di easyJet anche nel futuro. Ian e James sono due dei nostri più talentuosi giovani dirigenti. E’ bello essere in grado di riconoscere questo con tali promozioni significative”.

Mentre Anthony Drury, Head of Business for easyJet, ha deciso di lasciare la compagnia per tornare in Estremo Oriente con la sua famiglia. Peter Duffy ha commentato: “Anthony ha dato un enorme contributo al Business Travel Team di easyJet nel corso degli ultimi tre anni. Durante questo tempo, ha continuato a far crescere il numero di passeggeri business che volano con easyJet, rafforzando le relazioni della compagnia con i fornitori GDS e aumentando il numero di imprese che scelgono la compagnia aerea. Vorrei ringraziare Anthony per tutto quello che ha fatto e augurargli successo per il futuro”.