BT taglia le stime: titolo a picco

(Teleborsa) – Giornata da dimenticare per il titolo British Telecom (BT) a Londra, dove le azioni stanno registrando un tonfo di oltre il 17%. A penalizzare il titolo il taglio delle stime operato dall’operatore telefonico britannico per il 2017 e 2018 a causa di errori contabili in Italia.

“E’ stata condotta una indagine interna a seguito di indicazioni di comportamenti inappropriati da parte del management di BT Italia. Sono emerse storici errori di contabilità e per questo è stato deciso di procedere a svalutazioni per 145 milioni di sterline”. “Gli errori contabili non hanno avuto impatti materiali sul conto economico degli ultimi due esercizi”.

Per l’anno in corso il gruppo stima una riduzione dei ricavi adjusted di circa 200 milioni di sterline, dell’Ebitda adjusted di circa 175 milioni e fino a 500 milioni per il free cash flow normalizzato. Quasi identico il taglio effettuato per il 2017/18.

Depresso tutto il settore tlc europeo, con l’indice Stoxx di riferimento in perdita del 2,4% circa.