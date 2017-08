Bruxelles verso un giro di vite per le acquisizioni cinesi in Europa

(Teleborsa) – L’Unione Europea si prepara a contromisure d’attacco per reagire ai cinesi nel mercato delle fusioni e acquisizioni.

A rivelarlo sono alcune indiscrezioni del Financial Times, proprio nel giorno in cui FCA e i titoli della Galassia Agnelli hanno brillato a Piazza Affari proprio sui rumors di essere contesa dai cinesi.

Il Financial Times scrive che Bruxelles starebbe mettendo a punto dei provvedimenti per rendere più stringenti i controlli sulle acquisizioni di gruppi europei ad opera di società straniere.

Secondo il quotidiano, la UE avrebbe in mente un nuovo quadro normativo che renderà più simile la legislazione europea a quella americana per garantisce livelli di difesa superiori degli asset di interesse nazionale. L’obiettivo principale rimarrebbe quello di limitare gli investimenti del Dragone in settori considerati strategici per le industrie dei membri UE.