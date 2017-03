Bruxelles, incontro “costruttivo” tra Padoan e Vestager

(Teleborsa) – E’ stato un incontro “costruttivo”. E’ così che una portavoce della Commissione UE ha definito il bilaterale tra il Ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan con il Commissario UE alla Concorrenza, Margrethe Vestager . I due si sono incontrati a Bruxelles prima dell’ Ecofin, dove il Ministro è pronto a presentare ai colleghi europei le riforme dell’Italia.

Tra i temi in focus nell’incontro con la Vestager la “ricapitalizzazione precauzionale” del Monte dei Paschi di Siena ma anche la situazione della Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Le due banche hanno richiesto l’intervento statale per accedere alla “ricapitalizzazione precauzionale”, ovvero il sostegno dello Stato mediante garanzie, come già fatto da Rocca Salimbeni.

Intanto, ieri dalla BCE è arrivato una novità sui Non Performing Loans (NPL). L’Eurotower ha dato più tempo alle banche per definire, sotto la sua vigilanza, il piano di smaltimento dei crediti deteriorati.