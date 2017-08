Brunello Cucinelli festeggia il semestre

(Teleborsa) – Prepotente rialzo per il re del cachemire, che mostra una salita bruciante del 4,11% sui valori precedenti.

A fare da assist alle azioni contribuiscono i numeri del primo semestre diffusi ieri da Brunello Cucinelli e le previsioni ottimistiche rilasciate dall’AD, che stima ancora una “crescita a due cifre per il 2017”.

Oggi Kepler Cheuvreux ha alzato il target price a 23,8 euro da 22,5.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Brunello Cucinelli, con potenziali discese fino all’area di supporto più immediata vista a quota 23,85 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 24,69. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all’importante supporto posizionato a quota 23,36.

