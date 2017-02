British Airways da Londra punta su Linate: 2 nuove rotte da “City” e Stansted

(Teleborsa) – British Airways lancia nuovi servizi per tutto l’anno verso Milano da due aeroporti di Londra, a partire dal mese di aprile. Le nuove rotte per l’aeroporto di Milano Linate partiranno da London City Airport il 24 aprile e da Stansted Airport il 29 aprile. Vi saranno due voli al giorno durante la settimana e uno al giorno nei fine settimana da London City e due a settimana da Stansted (sabato e domenica).

Milano è una rotta molto importante per noi – ha detto “Luke Hayhoe, British Airways general manager customer and commercial – in quanto si rivolge sia ai clienti business che leisure. I nuovi servizi offriranno la possibilità di scegliere due aeroporti di Londra alternativi con voli dagli ottimi orari verso Linate, l’aeroporto più conveniente di Milano.

All’inizio di febbraio British Airways (Gruppo Iag) aveva annunciato nuove rotte estive da London City verso Skiathos e Manchester, che insieme alla rotta verso Milano portano a 30 le destinazioni di British Airways dal Docklands airport questa estate.

A Stansted, British Airways lancia tre nuove destinazioni, tra cui una seconda città italiana, Firenze, e frequenze maggiori su alcune rotte esistenti. Il nuovo servizio verso Milano sarà la nona rotta della compagnia aerea questa estate. Tutti i voli opereranno con aeromobili Embraer 190.

Il London City Airport è situato a est dei Docklands, nel distretto di Newham, a 6 miglia nautiche a est dalla City. Ideato nel 1981 per servire il distretto finanziario di Londra, l’aeroporto venne inaugurato nel 1987 dalla Regina Elisabetta II.

Lo scalo, progettato per operazioni di STOL (Short Take-Off and Landing, decollo e atterraggio corto) dispone di un’unica pista orientata 09/27 di 1.508 metri, in calcestruzzo scanalato e dotata di sistema PAPI (Precision Approach Path Indicator, sistema di avvicinamento luminoso). È il quinto aeroporto, per ordine d’importanza, della capitale britannica.

I passeggeri hanno accesso allo scalo tramite la London City Airport DLR Station, servita dalla Docklands Light Railway, inaugurata nel 2005. L’aeroporto è raggiungibile anche tramite autobus con le linee 473 e 474 della Transport for London.