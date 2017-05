British Airways ancora con problemi. Non del tutto risolto guasto a computer

(Teleborsa) – Terzo giorno di disagi per British Airways. Non ancora risolto completamente il guasto che sabato 27 ha colpito il sistema informatico della compagnia provocando il blocco del movimento degli aerei sugli aeroporti di Londra Heathrow e Gatwick, con poi ripercussioni “a cascata” praticamente sui di tutto il mondo.

Anche nella giornata di oggi, lunedì 29 maggio, 13 voli British di corto raggio sono stati infatti cancellati, mentre i collegamenti di lungo raggio sembrerebbero subire in diversi casi ritardi definiti “fisiologici”.

Da parte sua BA, attraverso una nota, ha confermato che il sistema informatico “è vicino al ripristino completo”. Il Direttore esecutivo della compagnia britannica del Gruppo IAG , Alex Cruz, ha postato su Twitter un video in cui parla di “un momento orribile per i passeggeri”. Nessuno ha però spiegato cosa esattamente sia successo accaduto e non siano entrati in funzione i sistemi di backup, escludendo che si sia trattato di un cyber attacco. Smentita che tuttavia non ha completamente convinto.

Secondo le prime stime, i danni subiti dai passeggeri e dalla stessa compagnia potrebbero superare alcune decine di milioni di sterline. Ma circola anche la voce che, per quanto riguarda i rimborsi per i voli non effettuati e per i costi straordinari sostenuti dai singoli, che British Airways potrebbe invocare lo stato di “circostanze straordinarie” evitando così buona parte dei risarcimenti.