Brioschi, Milanofiori 2000 sottoscrive una convenzione con il Comune di Assago

(Teleborsa) – Brioschi Sviluppo Immobiliare accelera a Piazza Affari. Il titolo mostra un rialzo dello 0,87%.

Il Gruppo ha reso che la controllata Milanofiori 2000 ha sottoscritto con il Comune di Assago una convenzione per la gestione dei parcheggi pubblici (in struttura) e di quelli asserviti ad uso pubblico (a raso) nell’area di Milanofiori Nord per circa 3000 posti auto complessivi.

La convenzione – spiega una nota dell’azienda- affida a Milanofiori 2000 sia la gestione dei parcheggi privati ad uso pubblico

(circa 1400) che resteranno gratuiti, sia la gestione, per 30 anni, dei parcheggi pubblici (circa 1600 posti auto). Di questi, circa 1100 diverranno entro breve a pagamento.