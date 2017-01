(Teleborsa) – Seduta decisamente positiva per la borsa di Tokyo, dopo il finale al rialzo di ieri di Wall Street. A Tokyo, l’indice Nikkei ha chiuso le contrattazioni con una plusvalenza dell’1,43% a 19.057 punti, così come il Topix che ha chiuso in crescita dell’1,02% a 1.179 punti. Piatta Seul con un +0,06%. Su le borse cinesi, con Shanghai che viaggia in rialzo dello 0,23% e Shenzhen dello 0,49%. Segno più per Taiwan con un rialzo dello 0,25%. Positive le altre borse che chiuderanno più tardi le contrattazioni: Hong Kong recupera lo 0,33%, Singapore resta incollata sulla parità (+0,01%), Jakarta sale dello 0,13%, Mumbay dello 0,53%, Kuala Lumpur dello 0,15% e Bangkok dello 0,31%. Bene anche Sydney che avanza dello 0,35%.

Brilla Tokyo dopo il rialzo di Wall Street redazioneteleborsaxml