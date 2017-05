Brilla Italgas a Piazza Affari, il mercato premia la trimestrale

(Teleborsa) – Scambia in profit il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa, che lievita dell’1,22%.

Driver principale del rialzo sono i conti del primo trimestre che hanno evidenziato un aumento dell’utile netto e una robusta creazione di cash flow.

Tecnicamente, Italgas è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4,339 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,273. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 4,405.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)