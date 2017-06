Brilla It Way, il mercato premia l’integrazione con Maticmind

(Teleborsa) – Seduta decisamente positiva per It Way, che finisce in asta di volatilità e mostra al momento un rialzo teorico del 19,44%.

La società ha annunciato a mercato chiuso un term sheet non vincolante relativo ad un progetto di integrazione industriale con la società Maticmind. L’unione dei due gruppi industriali creerà una entità da oltre 220 milioni di euro di ricavi e un Ebitda superiore al 6% (dati aggregati al 31/12/2016).

L’operazione è attesa concludersi, indicativamente, entro la fine del 2017.

Lo scenario di breve periodo di It Way evidenzia un declino dei corsi verso area 1,82 Euro con prima area di resistenza vista a 2,03. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1,68.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)