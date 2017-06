Brilla Intesa Sanpaolo, il mercato premia acquisto banche venete

(Teleborsa) – Brillante rialzo per il colosso creditizio, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,36%, premiata dagli investitori dopo l’acquisizione per un euro di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca.

Lo scenario di medio periodo di Intesa Sanpaolo ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l’analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 2,715 Euro. Supporto a 2,697. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 2,733.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)