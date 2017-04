Brilla D’Amico nel primo giorno dell’aumento

(Teleborsa) – Effervescente D’Amico, che chiude gli scambi con una performance decisamente positiva del 7,65%.

Oggi, 24 Aprile, è partito l’aumento di capitale che si concluderà il prossimo 18 maggio. L’operazione prevede l’offerta in opzione di 1 nuova azione ogni 3 azioni possedute al prezzo di sottoscrizione di 0,249 euro cadauna, più 1 Warrant gratuito ogni 3 diritti esercitati.

Lo status tecnico di D’Amico è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,301 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 0,2775. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,3245.

