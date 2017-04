Brexit, Theresa May presenta in Parlamento la mozione per il voto anticipato

(Teleborsa) – Theresa May continua a sorprendere e, nonostante le ripetute smentite, ha proclamato ieri le elezioni anticipate per l’8 giugno, cioè prima della Brexit (uscita del Regno Unito dall’UE), avviata a fine marzo con il ricorso all’articolo 50 del trattato europeo.

L’annuncio delle elezioni, dato pubblicamente ieri dal numero 10 di Downing Street, sarà ora sottoposto al voto del Parlamento britannico.

La Premier inglese presenterà oggi alla Camera dei Comuni in via di scioglimento la mozione per il voto anticipato, che richiede una maggioranza dei due terzi di voti favorevoli.

Stando a quanto affermato dalla May, il cambio di passo sarebbe stato motivato dal successo di cui gode nei sondaggi e mirerebbe a rafforzare il partito Conservatore rispetto all’opposizione del Labour Party.