Brexit ora è ufficiale. Partito l’iter per l’uscita dall’UE

(Teleborsa) – Ha preso il via la lunga strada della Brexit. Ora è ufficiale, Tim Barrow, ambasciatore britannico presso l’Unione europea, ha consegnato al presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk la lettera firmata ieri dal Premier britannico, Theresa May. Nella lettera vi è la richiesta ufficiale con cui il Regno Unito ha notificato l’intenzione di uscire dall’UE.

A 44 anni dal suo ingresso nell’allora Comunità economica europea, il Regno Unito ha notificato la richiesta formale per applicare l’articolo 50 del Trattato di Lisbona.

Secondo quanto disciplinato dall’articolo 50, le parti avranno due anni di tempo per trovare un accordo sui termini dell’uscita. Termine che potrà anche essere prorogato se non si dovesse arrivare a un’intesa.

“E’ uno dei momenti più importanti nelle recente storia del Regno Unito”, ha spiegato il Premier Theresa May che si è presentata in Parlamento per riferire sulla Brexit. “Dobbiamo cogliere questa storica opportunità per emergere nel mondo e plasmare un sempre maggiore ruolo per una Gran Bretagna globale”, ha aggiunto la May che ha ribadito che questo “è il momento di essere uniti”.