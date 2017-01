Brexit, la Suprema Corte inglese deciderà la prossima settimana

(Teleborsa) – La Corte Suprema del Regno Unito deciderà in merito alla Brexit la prossima settimana. Lo ha annunciato la stessa corte via Twitter, segnalando che la decisione sarà comunicata alle ore 9.30 (ora di Londra) del 24 gennaio 2017.

La Corte dovrà decidere se la Premier inglese Theresa May sarà costretta o meno a chiedere l’autorizzazione del parlamento britannico per invocare l’articolo 50 del Trattato europeo e chiedere l’uscita dal mercato unico. Da questa decisione dipenderà ovviamente la tempistica della Brexit, più lunga in caso di decisione dell’organo legislativo.

La Corte Suprema è stata interpellata dal governo britannico dopo la decisione avversa dell’Alta Corte inglese, che aveva escluso il potere del governo di decidere unilateralmente sul detto articolo e quindi trattare le condizioni di uscita del Regno Unito dall’UE. Proprio ieri, 17 gennaio 2017, la May ha alzato il velo sul piano per la Brexit che dovrà essere eventualmente votato dai due rami del parlamento.

Sul mercato dei cambi, la sterlina sta perdendo valore oggi contro l’euro, che risale dello 0,44% a 0,8675, dopo che la valuta britannica si era apprezzata molto la vigilia. Il cambio con il dollaro parallelamente segna un -0,75% a 1,2305 USD.