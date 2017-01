Brexit, la Corte Suprema gela il governo May: “Serve ok del Parlamento”

(Teleborsa) Furono ore incertissime quelle che seguirono l’evento che da molti fu definito, a buon diritto e con ragione, un vero e proprio ciclone che si era abbattuto sull’Europa, aprendo a scenari indefiniti destinati a cambiare lo scacchiere europeo quando, oltre 17,4 milioni i sudditi di sua maestà (51,89%) votarono pro Brexit, dando cioè la benedizione al divorzio tra Gran Bretagna e Ue. Ma, si sa, non esiste divorzio indolore. Nè tantomeno breve.

Doccia gelata, infatti, per il governo di Theresa May che dovrà consultare il Parlamento prima di avviare ufficialmente il negoziato con Bruxelles per l’uscita dall’Unione Europea. Lo ha stabilito la Corte Suprema britannica. L’attesissimo verdetto, letto da Lord Neuberger , è arrivato oggi ed è stato raggiunto con una maggioranza di otto giudici contro tre.

Il governo guidato da Theresa May dovrà, dunque, ottenere il nulla osta del parlamento per far scattare l’articolo 50, che segnerà di fatto l’avvio della Brexit.

CONFERMATA LA SENTENZA DI PRIMO GRADO – Già in primo grado, infatti, l’Alta Corte di Londra aveva stabilito la necessità dell’approvazione del Parlamento perché il Regno Unito possa attivare l’Articolo 50 del Trattato di Lisbona.

ESULTA GINA MILLER – La sentenza, infatti, aveva dato ragione a un comitato di cittadini capeggiati da Gina Miller, la donna d’affari che insieme ad altri attivisti pro Ue aveva “sfidato” il governo, chiedendo il voto parlamentare.

RIGETTATO IL RICORSO DELL’ESECUTIVO E “SCHIAFFO COLLETTIVO” – Il governo May aveva, perciò, deciso di impugnare la sentenza davanti alla Corte Suprema, determinato ad attivare d’autorità l’articolo 50 entro marzo 2017. Oggi è arrivato lo “schiaffo” collettivo con la Corte Suprema che, contemporaneamente, ha escluso anche qualunque potere di veto da parte delle assemblee di Scozia, Galles e Irlanda del Nord sulla Brexit, respingendo così il tentativo di far valere anche in questo caso il potere della devolution.

DIVORZIO “AD HOC” – Un verdetto che ovviamente non mette in discussione l’esito del referendum. Il governo si dice comunque “deluso” dalla sentenza, ma, come da copione, ha già fatto sapere che la rispetta e la attuerà. Intanto, l’avvocato generale Jeremy Wright ha annunciato l’immediata presentazione alle Camere di una legge ad hoc per l’avvio alle procedure di divorzio dall’Ue.

Leggi anche:

Trump firma, Usa fuori dal TTP

Trump sotterra l’Europa: “Utile solo alla Germania”

“Con Trump l’Italia crescerà più della Germania”. Ecco perché

Trump: “Dazio del 35% sulle aziende americane che delocalizzano”

La clamorosa svolta di Draghi: “Euro non è irreversibile”