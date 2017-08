Brexit, in arrivo dettagli sul processo di separazione dall’UE

(Teleborsa) – Qualcosa di più sui piani di Londra per la Brexit si saprà la prossima settimana. In base ad una indiscrezione di Bloomberg, il governo inglese pubblicherà lunedì prossimo due report relativi al processo di separazione della Gran Bretagna dall’Unione Europea.

Il documento riguarderebbe il trattamento delle informazioni confidenziali sull’UE ottenute prima della Brexit, l’altro documento dovrebbe disciplinare il commercio. Altri documenti dovrebbero poi arrivare nei giorni successivi, in vista del vertice di fine mese fra le autorità inglesi e quelle europee. Un’altra dozzina di rapporti dovrebbero poi essere pubblicati entro il mese di ottobre.

L’indiscrezione arriva dopo che il governo di Theresa May è stato accusato di non avere ancora un’idea chiara su come condurre l’iter di separazione. Proprio ieri, la Premier May ha dichiarato a Sky News che la Brexit ha avuto un “avvio positivo e costruttivo”, ma “c’è ancora molto da fare”.

Frattanto, si è saputo nei giorni scorsi che il governo inglese intende assumere una linea morbida riguardo la circolazione delle persone, che non prevede visti per i turisti, ma rende necessario un permesso per studiare, lavorare e vivere in Regno Unito.