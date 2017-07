Brexit, da marzo 2019 stop a libera circolazione cittadini UE nel Regno Unito

(Teleborsa) – “La libera circolazione dei cittadini UE nel Regno Unito finirà nel marzo 2019, quando finiranno le trattative per la Brexit”. Parola di Premier Britannico: la dichiarazione arriva attraverso il portavoce di Theresa May.

“Ulteriori dettagli sull’immigrazione post-Brexit saranno forniti durante il processo”, ha aggiunto il portavoce che ha messo in guardia da facili allarmismi o elucubrazioni “Sarebbe sbagliato – ha aggiunto – fare speculazioni su cosa potrebbe essere o suggerire che la libera circolazione potrebbe continuare com’è ora”. L’annuncio di Downing Street è arrivato dopo le polemiche che hanno visto esponenti del Governo May in rotta di collisione sulla questione.

Una proposta avanzata dal Ministro degli Interni, Amber Rudd, prevedeva un periodo transitorio di tre anni dopo la conclusione delle trattative sulla Brexit. Posizione questa fortemente criticata da Liam Fox, Ministro del Commercio internazionale che ha pubblicamente affermato di essere stato tenuto allo scuro sulla proposta della Rudd.