Brexit, Carney (BoE) stima un picco dell’inflazione a ottobre

(Teleborsa) – L’inflazione in Gran Bretagna è salita ai massimi dal 2012, nel mese di settembre, ed è vista dalla Bank of England in ulteriore crescita nel prossimo periodo. Fattori che alimentano le aspettative di un possibile rialzo dei tassi nel Regno Unito.

Il governatore della Banca centrale inglese, Mark Carney stima che i prezzi al consumo toccheranno un picco a ottobre, salendo così oltre il 3% attuale. Lo ha detto il banchiere nel corso di un’audizione davanti alla Commissione del Tesoro.

L’aumento dell’inflazione, a settembre, è stato determinato dal rincaro dei prezzi nel settore dei trasporti e alimentare, oltre al persistente effetto della sterlina debole in seguito alla Brexit.