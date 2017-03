Brexit, Camera dei Lord blocca il Governo May

(Teleborsa) – La Brexit si allontana.

Dopo l’approvazione della Camera dei Comuni all’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea, la Camera dei Lord ha approvato un emendamento con cui si chiede che vengano garantiti i diritti dei cittadini europei residenti nel Regno Unito.

Con 358 voti a favore e 256 contrari, la Camera Alta dunque rimanda il testo ai Comuni a cui spetterà l’ultima parola.

La data per l’uscita degli inglesi dall’UE, prevista entro la fine di marzo, dunque rischia di essere rinviata. Il Governo di Theresa May dovrà attendere per far scattare l’articolo 50 del Trattato di Lisbona e iniziare i negoziati con Bruxelles.